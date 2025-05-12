Преступная группировка, в составе которой были полицейские, схвачена в одном из аэропортов Москвы

Сотрудниками правоохранительных органов арестованы члены организованной преступной группы в рамках уголовного дела по фактам обмана участников специальной военной операции таксистами в столичном аэропорту Шереметьево.
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