Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Кабаевой запустила сайт

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой открыла новый официальный сайт. Там публикуются актуальные новости из жизни академии, расписание сборов, данные о тренерах, эксклюзивы с гимнастками, а также фоторепортажи и видео.