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Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Кабаевой запустила сайт

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Кабаевой запустила сайт

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой открыла новый официальный сайт. Там публикуются актуальные новости из жизни академии, расписание сборов, данные о тренерах, эксклюзивы с гимнастками, а также фоторепортажи и видео.

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