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Газета.ру

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Сборная Аргентины выбрала новым капитаном Кристиана Ромеро после ухода Месси

Сборная Аргентины выбрала новым капитаном Кристиана Ромеро после ухода Месси

Новым капитаном сборной Аргентины после завершения карьеры Лионеля Месси в национальной команде стал защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро.

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