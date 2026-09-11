Дневной налёт: «Герани» ударили по Кривому Рогу, Сумам, Черноморску

Днём 10 сентября российские военные нанесли серию ударов реактивными дронами «Герань» по украинским объектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась. Ликвидированы военные НАТО с большими звёздами
- Российские ракеты только что погасили последнюю электроподстанцию, питавшую Киев
- Путин снял табу на днепровские мосты. Транзит оружия НАТО встал. Перерезание "пуповины" Украины началось
Свежие комментарии
- «Я жгу Париж»: 17...
- Снова нужна подде...
- «Я жгу Париж»: 17...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым