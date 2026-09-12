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ТАСС

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Концерн УВЗ отправил в войска эшелон танков Т-90М и Т-72Б3М

Концерн УВЗ отправил в войска эшелон танков Т-90М и Т-72Б3М

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех") поставил в войска ко Дню танкиста партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, оснащенных усовершенствованной всеракурсной защитой.

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