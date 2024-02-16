Православная церковь 17 февраля чтит память Николая Исповедника Даниил Архаров 17 февраля, в день, когда по календарю церковь вспоминает преподобного Николая Исповедника, в народе увековечивается как Николай Студеный, возвращаются метели и сильные морозы.
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