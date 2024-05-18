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Участника программы «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

Участника программы «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

Следователи в Луганске выяснили обстоятельства убийства, которое произошло 10 лет назад. В совершении злодеяния обвиняют уроженца Ростовской области, его задержали в Батайске, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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