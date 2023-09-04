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Глава ВКС США: война в космосе будет более разрушительной, чем на Земле

Глава ВКС США: война в космосе будет более разрушительной, чем на Земле

Командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что внеземная война может стать гораздо более разрушительной, чем традиционная воздушная, морская или наземная, и в Соединенных Штатах разрабатывают план по недопущению подобного конфликта.

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