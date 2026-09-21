Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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