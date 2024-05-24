Детям отцов, находящихся на СВО, нужна психологическая помощь

Губернатор Севастополя попросил в сложных случаях подключаться к решению проблем специалистов. На вчерашней встрече с Уполномоченным по правам ребенка была поднята тема особого внимания к школьникам, отцы которых участвуют в СВО.
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