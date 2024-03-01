«Барьер» из генетических мутаций: как они помогают противостоять инфекциям и патологиям невирусной и небактериальной природы Евгения КомароваСловосочетание «генетическая мутация» звучит несколько пугающе.
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