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Жерар Депардье продолжает считать себя русским, несмотря на СВО

Жерар Депардье продолжает считать себя русским, несмотря на СВО

Французский актер Жерар Депардье высказался о своем отношении к российскому паспорту. Он заявил, что остается русским, несмотря на проведение СВО на Украине.

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