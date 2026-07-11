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Приморский дайвер показал редкие кадры рождения крупнейших осьминогов в мире

Приморский дайвер показал редкие кадры рождения крупнейших осьминогов в мире

Редкое событие удалось запечатлеть у берегов Приморья дайверу Андрею Шпатаку. Под водой он снял момент появления на свет осьминогов Дофлейна – самого крупного вида осьминогов на планете, сообщает PRIMPRESS.

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