Диетолог посоветовала простой продукт на завтрак, который убирает вздутие живота

Врач-диетолог Лиза Ричардс назвала простой продукт на завтрак, который убирает вздутие живота. По словам специалиста, идеальным и одновременно простым продуктом для утреннего приёма пищи, улучшающим состояние ЖКТ являются бананы, передаёт издание ЗОЖ.
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