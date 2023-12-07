Пять столовых ложек и тюль станет белее снега: названо копеечное чудо-средство

Тюль — очень уютный элемент декора, который создает в доме неповторимую атмосферу. Но есть одна проблема: он постоянно пачкается, и вместо белоснежной ткани уже очень скоро вы получите серую массу, на которую даже взгляда бросать не захочется.
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