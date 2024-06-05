Сати Казанова выбивает деньги за отмену концерта в день траура по жертвам «Крокуса»

Певица Сати Казанова настаивала на концерте в день траура по «Крокусу» Певица Сати Казанова оказалась в центре скандала, связанного с отменой своего выступления в день траура по жертвам теракта в торговом центре “Крокус Сити Холл”.
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