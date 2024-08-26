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Нардеп Дубинский: Харрис предупреждала Зеленского о начале СВО за пять дней

Нардеп Дубинский: Харрис предупреждала Зеленского о начале СВО за пять дней

Заявление кандидата на пост президента США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о начале спецоперации за пять дней до ее старта "полностью перечеркивает многолетнее вранье" президента Украины и его окружения о том, что они не были уверены в неизбежности военного конфликта.

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