Заявление кандидата на пост президента США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о начале спецоперации за пять дней до ее старта "полностью перечеркивает многолетнее вранье" президента Украины и его окружения о том, что они не были уверены в неизбежности военного конфликта.