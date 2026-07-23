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Тайны самого загадочного генсека: почему Юрий Андропов скрывал происхождение и вычеркнул из жизни старшего сына

Тайны самого загадочного генсека: почему Юрий Андропов скрывал происхождение и вычеркнул из жизни старшего сына

За пятнадцать месяцев во главе Советского Союза этот человек успел запустить процессы, которые изменили ход истории, и оставить после себя десятки неразгаданных загадок.

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