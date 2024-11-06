При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

Морозная зима может возродить транзит газа по «Северному потоку» @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press Tекст: Ольга Самофалова Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона.
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