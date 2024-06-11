Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать механизм, который позволит привлекать иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, а также ужесточить наказания за такие деяния.
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