Мексиканских нелегалов начали пугать бандеровцами

Киев готов помочь Вашингтону справиться с миграционным кризисом Светлана Гомзикова Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Владимир Брутер На Украине предложили помочь Вашингтону избавиться от проблемы, связанной с наплывом нелегалов из латиноамериканских стран.
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