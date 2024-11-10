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Царьград

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В Екатеринбурге автохам на Porsche разъезжает по тротуарам у мэрии не опасаясь ГАИ

В Екатеринбурге автохам на Porsche разъезжает по тротуарам у мэрии не опасаясь ГАИ

Водитель сам опубликовал запись нарушения в интернете.В Екатеринбурге некий блогер Ками на разъезжает по тротуарам у мэрии не опасаясь ГАИ на своем Porsche Cayenne.

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