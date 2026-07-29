Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Актер Вячеслав Воскресенский из фильма "Финист - Ясный Сокол" находится на ИВЛ

Актер Вячеслав Воскресенский из фильма "Финист - Ясный Сокол" находится на ИВЛ

Советский актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в фильме "Финист - Ясный Сокол" (1975), попал в больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили ТАСС в семье артиста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии