Актер Вячеслав Воскресенский из фильма "Финист - Ясный Сокол" находится на ИВЛ

Советский актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в фильме "Финист - Ясный Сокол" (1975), попал в больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили ТАСС в семье артиста.
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