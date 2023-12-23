«Предотвратить катастрофу»: Европа решила помочь России

Европейские производители не хотят отказываться от импорта некоторых видов стальной продукции из России, без которой их бизнес-модель потеряет смысл, что нашло отражение в новом пакете санкций ЕС, пишет Der Spiegel.
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