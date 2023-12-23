«Предотвратить катастрофу»: Европа решила помочь России

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Вик Норд
Время...,пройдёт время и ВСЕ эти падлы приползут на отсос к России,и не помогут америкосам ни их базы,ни НАТО,ни ядерное оружие,только уже будут ДРУГИЕ условия.
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6 час.

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