Слот не возглавит сборную Нидерландов – хочет остаться в европейском клубном футболе. Обсуждается кандидатура Райцигера

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Арне Слот не будет работать на посту тренера сборной Нидерландов . Как передает NOS, 47-летний специалист, покинувший «Ливерпуль» после сезона-2025/26, намерен остаться в европейском клубном футболе.