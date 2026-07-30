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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот не возглавит сборную Нидерландов – хочет остаться в европейском клубном футболе. Обсуждается кандидатура Райцигера

Арне Слот не будет работать на посту тренера сборной Нидерландов . Как передает NOS, 47-летний специалист, покинувший «Ливерпуль» после сезона-2025/26, намерен остаться в европейском клубном футболе.

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