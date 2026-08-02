В Израиле запретили использовать крокодилов для охраны осужденных за терроризм

Ввести в действие план министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по использованию крокодилов для охраны заключенных, осужденных за террористические преступления, помешал Иерусалимский окружной суд в воскресенье, 2 августа 2026 года.
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