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Журнал «Профиль»

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В Израиле запретили использовать крокодилов для охраны осужденных за терроризм

Ввести в действие план министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по использованию крокодилов для охраны заключенных, осужденных за террористические преступления, помешал Иерусалимский окружной суд в воскресенье, 2 августа 2026 года.

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