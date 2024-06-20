Россия выделит 1 тыс. бюджетных мест для обучения студентов из Вьетнама

Россия выделяет квоту в тысячу бюджетных мест для обучения студентов из Вьетнама в следующем академическом году, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
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