С 1 марта 2025 года аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков стала обязательной для всех В Смоленской области ещё три человека сдали квалификационный экзамен по проверке знаний и навыков в области, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида).