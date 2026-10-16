С 1 марта 2025 года аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков стала обязательной для всех В Смоленской области ещё три человека сдали квалификационный экзамен по проверке знаний и навыков в области, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида).
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