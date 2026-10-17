Расчёты ударных БПЛА самолётного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили укреплённые опорные пункты и блиндажи с живой силой украинских оккупантов в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Shaman: нельзя пр...
- «Перепутали судно...
- Захарова обвинила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым