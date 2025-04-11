1,6 тысячи нижегородцев ушли в декрет вместо жён в 2024 году

1635 мужчин ушли в декрет вместо жен в Нижегородской области в 2024 году. Это количество значительно выросло по сравнению с 2023 годом, когда в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет ушло 679 нижегородцев, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.