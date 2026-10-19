Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в серии кредитных мошенничеств.
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