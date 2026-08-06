ChatGPT обошёл людей в эксперименте на качество рассказов — но только пока читатели не знали автора

Эксперимент с 1682 участниками показал: тексты ИИ считали более качественными и увлекательными, особенно когда авторство ошибочно приписывали человекуИсследование под руководством учёных Университета Виллановы (Villanova University) показало, что участники эксперимента оценивали короткие рассказы, созданные ChatGPT, выше, чем тексты людей, по качеству и способности удерживать внимание читателя.