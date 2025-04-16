Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сырский и пустота

Сырский и пустота

Генерал Сырский явно профессиональнее своего предшественника Залужного. Ему удаётся уже год удерживать от коллапса разваливающийся фронт, за период конфликта он провёл пару удачных тактических наступлений в то время, как «стратегическая наступательная операция», подготовленная в 2023 году Залужным, при поддержке всего тогда ещё единого и оптимистично настроенного Запада, с треском провалилась.

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