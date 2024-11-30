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Усманов постарается избежать распространения наложенных на него санкций на FIE

Усманов постарается избежать распространения наложенных на него санкций на FIE

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов заявил, что приложит все усилия, чтобы действующие против него санкции не мешали деятельности организации.

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