Стоимость короткой аренды жилья в Москве приблизилась к ₽5 тыс. в сутки

За год ставки на посуточную аренду жилья в столице увеличились на 15%, подсчитали аналитики. Наибольший интерес у арендаторов вызывают однушки, студии и апартаменты, расположенные в Пресненском, Басманном и Тверском районах Москвы По итогам сентября 2024 года средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Москве составила 4,9 тыс.