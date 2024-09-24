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Стоимость короткой аренды жилья в Москве приблизилась к ₽5 тыс. в сутки

Стоимость короткой аренды жилья в Москве приблизилась к ₽5 тыс. в сутки

За год ставки на посуточную аренду жилья в столице увеличились на 15%, подсчитали аналитики. Наибольший интерес у арендаторов вызывают однушки, студии и апартаменты, расположенные в Пресненском, Басманном и Тверском районах Москвы По итогам сентября 2024 года средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Москве составила 4,9 тыс.

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