Россиян предупредили о злоумышленниках, «прикрывающихся» улучшением качества связи

Мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации абонента Мошенники под предлогом того, что необходимо обновить настройки сети или выполнить различные технические манипуляции для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, а также провести махинации с чужими деньгами, сообщил РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.