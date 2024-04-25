Крымский мост готовят к пиковой нагрузке

Минтранс России разработал пакет мер для обеспечения беспроблемного проезда по Крымскому мосту в преддверии и в период майских праздников, так как в ближайшие 2 недели на этом направлении ожидается довольно большой поток туристов.
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