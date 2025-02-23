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Надежда на отключение Starlink умирает, к границе срочно бросают подкрепление, спецназ СБУ идёт в бой: Горячая сводка СВО

Надежда на отключение Starlink умирает, к границе срочно бросают подкрепление, спецназ СБУ идёт в бой: Горячая сводка СВО

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