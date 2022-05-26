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Япония и США провели совместные учения над Японским морем

Япония и США провели совместные учения над Японским морем

Военнослужащие Сил самообороны Японии и военные США 25 мая провели совместные учения над акваторией Японского моря, в которых были задействованы боевые самолеты, сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

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