В Петербурге арестовали участников аферы по делу о «мертвых душах» в больнице

В Петербурге получило продолжение так называемое дело о «мертвых душах». В суде арестовывали участников аферы, которые фиктивно устраивали своих знакомых и родственников в городскую больницу № 20 и получали за них зарплаты и премии В общей сложности, фигуранты похитили из бюджета миллиард рублей.