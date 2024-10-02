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В Петербурге арестовали участников аферы по делу о «мертвых душах» в больнице

В Петербурге арестовали участников аферы по делу о «мертвых душах» в больнице

В Петербурге получило продолжение так называемое дело о «мертвых душах». В суде арестовывали участников аферы, которые фиктивно устраивали своих знакомых и родственников в городскую больницу № 20 и получали за них зарплаты и премии В общей сложности, фигуранты похитили из бюджета миллиард рублей.

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