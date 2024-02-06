Байден признался в недавней встрече с умершим в 1996 году Франсуа Миттераном

Американский президент Джо Байден заявил собравшимся в Лас-Вегасе в воскресенье, 4 февраля, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад, напомнил телеканал Fox News.
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