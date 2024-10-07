Крымчане стали реже болеть энтеровирусной инфекцией

В Крыму зафиксировано снижение количества заражений энтеровирусной инфекцией. В течение 8 месяцев этого года в республике 15 человек заболели энтеровирусной инфекцией, тогда как в 2023 году количество заболевших составляло в 1,5 раза больше.
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