Россиянам назвали способы распознать недобросовестного работодателя в ходе собеседования

HR-эксперт Курбанова: неуместные вопросы — признак сомнительного работодателя Основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала способы распознать недобросовестного работодателя.
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