Лимиты на электроэнергию в Таджикистане объяснили изменениями климата

Лимит на подачу электричества в Таджикистане, обусловленный различными факторами, в том числе уменьшением количества воды в реках из-за изменения климата, заявил министр энергетики и водных ресурсов страны Далером Джума 28 июля на пресс-конференции.
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