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Говырин: россияне могут получить выплату для покупки дров и угля

Говырин: россияне могут получить выплату для покупки дров и угля

Россияне, проживающие в частных домах с печным отоплением, могут получить частичную компенсацию расходов на покупку дров и угля за счет средств муниципального бюджета, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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