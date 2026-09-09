Говырин: россияне могут получить выплату для покупки дров и угля

Россияне, проживающие в частных домах с печным отоплением, могут получить частичную компенсацию расходов на покупку дров и угля за счет средств муниципального бюджета, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).