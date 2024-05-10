Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшее время

В пике интенсивность геоударов будет достигать предмаксимального уровня G4 Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие два дня, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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