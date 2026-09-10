Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Зачем в 2004 году «братки» устроили митинг воров в Екатеринбурге

15 сентября 2004 года в сквере у оперного театра Екатеринбурга собралось около полутора тысяч человек.

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