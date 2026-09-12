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Сварка нержавейки обычным электродом — почему это плохая идея и чем грозит «выгорание» хрома

Сварка нержавейки обычным электродом — почему это плохая идея и чем грозит «выгорание» хрома

Сварка нержавейки обычным электродом кажется простым решением: взял инвертор и приступил к работе. Но такая технология может привести к потере главного свойства нержавеющей стали — устойчивости к коррозии.

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