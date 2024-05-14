Около 100 тысяч роботов появится на заводах в РФ

В России на заводах планируется довести количество роботов почти до 100 тысяч к 2030 году. Об этом заявил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов.
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