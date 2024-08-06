Маникюр как у «колхозницы»: пять видов, которые кричат о низком интеллекте Юлия ЧелкановаМаникюр — это не просто уход за ногтями, а целое искусство, способное рассказать о вкусах и предпочтениях его обладательницы.
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